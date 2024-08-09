09 Ağustos 2024, Cuma
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Gazze’de İsrail katliamı |Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı
Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Tüm dünya soykırım davasına katılmalı. Tüm ülkeleri davaya müdahil olmaya çağırıyoruz. İsrail’e destek verenler katliama ortaktır.” ifadelerini kullandı.