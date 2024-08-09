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Gazze’de İsrail katliamı |Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

Gazze’de İsrail katliamı |Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 13:09
Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Tüm dünya soykırım davasına katılmalı. Tüm ülkeleri davaya müdahil olmaya çağırıyoruz. İsrail’e destek verenler katliama ortaktır.” ifadelerini kullandı.
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