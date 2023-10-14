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Gazze'de internet kesilecek! Ölüm karanlığı...

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Giriş: 14.10.2023 01:40
İsrail İletişim Bakanlığı bugün Gazze’de interneti kesecek.
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