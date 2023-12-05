05 Aralık 2023, Salı
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Gazze'de güvenli yer kalmadı! İsrail Gazze'nin güneyinde de hava saldırıları başlattı
İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Güneyde de başlatılan saldırıların ardından bölgede siviller için güvenli tek bir alan dahi kalmadı. Okullar sivillerin içinde bulunduğu binalar tek tek bombalanıyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.