05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'de güvenli yer kalmadı! İsrail Gazze'nin güneyinde de hava saldırıları başlattı

Gazze'de güvenli yer kalmadı! İsrail Gazze'nin güneyinde de hava saldırıları başlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2023 09:46
İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Güneyde de başlatılan saldırıların ardından bölgede siviller için güvenli tek bir alan dahi kalmadı. Okullar sivillerin içinde bulunduğu binalar tek tek bombalanıyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Katar ziyareti sürüyor!
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti sürüyor!
Neriman’ın Evi’ne kamera kriz çıkardı!
Neriman'ın Evi’ne kamera kriz çıkardı!
ABD’den insanlık dışı açıklama: Sivil ölüme onay
ABD'den insanlık dışı açıklama: Sivil ölüme onay
Gazze’de güvenli yer kalmadı!
Gazze'de güvenli yer kalmadı!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
İşte meslek meslek zam oranları!
İşte meslek meslek zam oranları!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Yasa dışı bahis operasyonu!
Yasa dışı bahis operasyonu!
Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü!
Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü!
İşgalde 2. perde!
İşgalde 2. perde!
Ankara’nın Eurofighter diplomasisi!
Ankara’nın Eurofighter diplomasisi!
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti’yi yerden yere vurdu!
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti'yi yerden yere vurdu!
Daha Fazla Video Göster