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Gazze’de eğitim durdu! Çocukların tek isteği okullarına geri dönmek

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 09:04
Her gün daha da zorlaşan şartlar altında yaşamak zorunda kalan Gazze halkı, açlık ve salgın hastalık riskiyle karşı karşıya. Eğitimin yapılamadığı bölgede çocukların tek isteği ise evlerine, eğitimlerine ve arkadaşlarına yeniden kavuşabilmek. Aylardır İsrail’in saldırılarına sahne olan Gazze’de yerinden edilen, evleri yıkılan halkın tek istediği ise, saldırıların son bulması ve evlerine yeniden dönebilmek.
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