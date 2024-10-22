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Gazze’de dram! Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı

Gazze’de dram! Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 11:44
Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatta kalabilmiş iki kardeşi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak küçük kardeşin ayağı yaralı. Ablasının ayağında çorap bile yok. Yine de yaralı kardeşini omzunda 2 kilometre boyunca taşıdı.
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Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı
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