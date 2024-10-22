Gazze’de dram! Yaralı kardeşini 2 KM omzunda taşıdı

Gazze'den yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in soykırımında hayatta kalabilmiş iki kardeşi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak küçük kardeşin ayağı yaralı. Ablasının ayağında çorap bile yok. Yine de yaralı kardeşini omzunda 2 kilometre boyunca taşıdı.

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