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Gazze'de çok ağır tablo

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 12:00
Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 10 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya kaldı, 700 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı, 60 bin hamile kadın ve 350 bin kronik hasta risk altına girdi.
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