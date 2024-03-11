Gazze’de çok ağır tablo

Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 10 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya kaldı, 700 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı, 60 bin hamile kadın ve 350 bin kronik hasta risk altına girdi.

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