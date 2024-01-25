25 Ocak 2024, Perşembe
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Gazze’de çocuklar şimdi de açlıktan ölüyor! Kadın, çocuk ve sivillerin kaçıp sığınacağı bir yer yok
Gazze'de yerinden edilen ve kalacak yeri olmadığı için hayat mücadelesi veren Gazzeliler, işgal rejiminin saldırılarının yanı sıra açlıkla da savaşıyor. 8 milyar kişinin yaşadığı gezegende 10 milyon nüfuslu Siyonist bir devlet soykırım yapıyor. Ateşkes durumu söz konusu olmasına rağmen son zamanlarda açlık ve salgın hastalıktan ölen kişilerin sayısı artırmış durumda. Uzman isimler A Haber canlı yayınında yaşanan zulümle ilgili görüşlerini tek tek anlattı.