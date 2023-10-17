İsrail Hamas çatışmasında 11. gün. Gazze’de cenazeler toplu defnediliyor. Tam ablukaya alınıp bombalanan Gazze’deki insanlık krizi büyüyor. Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman son durumu anlattı. Kalıcı barış nasıl sağlanacak? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrioğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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