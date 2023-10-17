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Gazze'de canlı yayında insanlık dramı

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 12:55
Gazze'de hastanelerde yakıt ve gıda bitti. Yüzlerce yaralı çaresiz durumda. Gazze Refah Hastanesi'ne ambulanslar peş peşe geliyor. İşte o görüntüler...
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