19 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze'de can kaybı sayısı 65 bini aştı! Gazze'den insanlığı utandıran göç
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141'e yükseldi. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'de kontrolü tamamen ele geçirmeye yönelik işgali binlerce Filistinlinin güneye doğru zorunlu göçüne yol açtı.