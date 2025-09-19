19 Eylül 2025, Cuma

Gazze’de can kaybı sayısı 65 bini aştı! Gazze’den insanlığı utandıran göç

Giriş: 19.09.2025 14:33
Güncelleme:19.09.2025 14:35
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141'e yükseldi. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'de kontrolü tamamen ele geçirmeye yönelik işgali binlerce Filistinlinin güneye doğru zorunlu göçüne yol açtı.
