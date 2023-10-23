Gazze’de can kaybı 5 bin 87 oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın." açıklamasını yaptı.

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