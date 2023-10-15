Gazze’de can kaybı 2 bin 670’e yükseldi! Batı Şeria'da son durum ne?

Gazze’de can kaybı 2 bin 670’e yükseldi. İsrail’in devam eden saldırılarında 9600 Filistinli de yaralandı. Batı Şeria’da son durum ne? Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman son durumu A Haber'de aktardı.

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