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Gazze’de can kaybı 2 bin 670’e yükseldi! Batı Şeria'da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 21:10
Gazze’de can kaybı 2 bin 670’e yükseldi. İsrail’in devam eden saldırılarında 9600 Filistinli de yaralandı. Batı Şeria’da son durum ne? Filistinli Doktor Prof. Dr. Mahmud Mustafa Osman son durumu A Haber'de aktardı.
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