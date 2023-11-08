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Gazze’de can kaybı 10 bin 569’a çıktı! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 14:23
Son dakika haberleri… İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı katliama ölen sivillerin sayısı 10 bin 569’a çıktı. Savaşın en sıcak noktasında bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.
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