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Gazze'de büyüyen tehlike! Gazze’de atıklar arasında yaşam mücadelesi

Gazze'de büyüyen tehlike! Gazze’de atıklar arasında yaşam mücadelesi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.08.2024 09:00
Gazze'de en az 225 atık toplama alanı bulunuyor. Atık toplama araçlarının çoğu saldırılarda zarar gördü. İsrail çöp toplama alanlarına erişimi engelliyor. Gazze genelinde 330 bin tondan fazla katı atık birikti. Her gün yaklaşık 2000 ton atık ortaya çıkıyor.
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