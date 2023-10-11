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Gazze'de büyük yıkım! Uydu fotoğraflarına yansıdı

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 15:13
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yıkıma uğrayan yapılar, uydu fotoğraflarına yansıdı.
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