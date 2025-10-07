07 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 14:31
Ateşkes girişimleri esnasında Gazze’de katliam sürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Gazze sınırından son durumu aktardı.
Gazze'de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
