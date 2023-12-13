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Gazze'de ateşkese 10 ülke "hayır" dedi! Katliam duracak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 19:33
Son dakika haberleri... Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'deki katliamını durdurmak için yapılan "ateşkes" oylamasında 153 ülke katliama “dur” derken 10 ülke tasarıya “RET” oyu verdi. İşte tüm detaylar….

İşte katliama "devam" diyen ülkeler:

- İSRAİL

- ABD

- AVUSTURYA

- ÇEKYA

- GUATEMALA

- LİBERYA

- MİKRONEZYA

- NAURU

- PAPUA YENİ GİNE

- PARAGUAY

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