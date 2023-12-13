13 Aralık 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazze'de ateşkese 10 ülke "hayır" dedi! Katliam duracak mı?
Son dakika haberleri... Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'deki katliamını durdurmak için yapılan "ateşkes" oylamasında 153 ülke katliama “dur” derken 10 ülke tasarıya “RET” oyu verdi. İşte tüm detaylar….
İşte katliama "devam" diyen ülkeler:
- İSRAİL
- ABD
- AVUSTURYA
- ÇEKYA
- GUATEMALA
- LİBERYA
- MİKRONEZYA
- NAURU
- PAPUA YENİ GİNE
- PARAGUAY