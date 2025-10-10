Gazze’de ateşkes yürürlükte! Bundan sonra takvim nasıl işleyecek?

10 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 17:26
Soykırımcı İsrail kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından katliam birlikleri Gazze’den çekilmeye başladı ve ilk hattın gerisine gitti. Bundan sonra esir takasları başlayacak. Öte yandan Gazze’de binlerce insan kuzeye yıkılmış evlerinin olduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz değerlendirdi. ABD’den canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz da Washington’daki konuşulanları anlattı.
