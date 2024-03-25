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Gazze'de ateşkes tasarısı Birleşmiş Milletler'de kabul edildi! ABD çekimser kaldı

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Giriş: 25.03.2024 18:23
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ilk kez veto etmedi, teklife çekimser kaldı. Netanyahu, Washington'u ziyaretini iptal etmekle tehdit etti.
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