Gazze'de ateşkes olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

Gazze'de artık ateşkes olur mu? Ateşkes anlaşması olursa İran İsrail'e saldırıdan vaz geçer mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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