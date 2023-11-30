Gazze'de ateşkes bitince ne olacak? Son dakika bilgisini paylaştı

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten son durumu aktardı. Hacıalioğlu, "Kudüs’ün giriş kapılarından birinde saldırı gerçekleşti. Son belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralı var. Saldırganların öldürüldüğü bilgisi gelmiş durumda. Son dakika bilgisi. Yaralıların içinde durumu ağır olan 3 kişi var. Kimler tarafından yapıldığı noktasında bir çalışma yapılıyor." dedi.

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