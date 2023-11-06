Gazze'de annesi ve kardeşini kaybeden küçük kızın gözyaşları: Allah rahmet eylesin annem

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, bir çok çocuğu öksüz ve yetim bıraktı. Annesi ve kardeşini kaybeden küçük bir kızın gözyaşları yürekleri dağladı.

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