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Gazze’de 70’ten fazla gazeteci öldürüldü! Gazzeli gazeteciler topraklarını bırakmıyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 09:07
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda sivillerin yanı sıra basın mensuplarını ve ailelerini de hedef almaya devam ediyor. Savaş suçu işleyen İsrail'e karşı, Gazzeli gazeteciler enkazların arasında bir araya geldi, "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" dedi.
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