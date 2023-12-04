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Gazze’de 6 bin 500 kişiden haber alınamıyor! Her 10 dakikada 1 hava saldırısı

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 13:43
Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından İşgalci İsrail Terör Örgütü Gazze’nin güneyine yönelik olarak kara harekatı başlattı. Detayları Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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