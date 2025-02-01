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Gazze’de 4. tur esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli özgür olacak

Gazze’de 4. tur esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli özgür olacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 10:54
İsrail ile Hamas arasında esir takasının 4. turu bugün yapılıyor. Hamas'ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak. Detayları A Haber canlı yayınına Kudüs’ten katılan AA muhabiri Faruk Hanedar anlattı.
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Gazze’de 4. tur esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli özgür olacak
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