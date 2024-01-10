10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'de 3 ayda 112 gazeteci öldürüldü

Gazze'de 3 ayda 112 gazeteci öldürüldü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 11:03
Katil İsrail dünyanın gözü önünde katliamını sürdürüyor. Gazze'de acı bilanço her gün ağırlaşıyor. 23 binden fazla masum artık hayatta değil. A Haber ekibi bölgede. Muhabirimiz Mehmet Geçgel detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Emir öğretmenleri küçümsedi
CHP'li Emir öğretmenleri küçümsedi
Bina yıkımı güvenli şekilde nasıl yapılır?
Bina yıkımı güvenli şekilde nasıl yapılır?
Saldırı planı yapan 5 PKK’lı öldürüldü
Saldırı planı yapan 5 PKK'lı öldürüldü
Okul servis ücreti 1665 TL’ye çıktı!
Okul servis ücreti 1665 TL'ye çıktı!
Eski İsrail askeri baskınları anlattı
Eski İsrail askeri baskınları anlattı
Gazze’de 3 ayda 112 gazeteci öldürüldü
Gazze'de 3 ayda 112 gazeteci öldürüldü
Plakalarda karekod dönemi başladı
Plakalarda karekod dönemi başladı
DEM Parti’den Özgür Özel’e iade-i ziyaret
DEM Parti’den Özgür Özel’e iade-i ziyaret
MİT 97 yaşında
MİT 97 yaşında
İstanbul’da metrobüs arıza yaptı!
İstanbul'da metrobüs arıza yaptı!
Tarihin en sorunlu uçağı
Tarihin en sorunlu uçağı
AK Parti’nin yerel seçim vizyonu!
AK Parti’nin yerel seçim vizyonu!
Daha Fazla Video Göster