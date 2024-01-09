Gazze'de 10 bin çocuk öldürüldü | A Haber sıcak bölgede

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 58 bin 926 oldu. İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'nin güneyindeki Refah kentini hedef aldı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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