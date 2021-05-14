Gazze yoğun saldırı altında! Canlı yayında insanlık suçu

İsrail ordusunun, Gazze'ye "kara operasyonu" başlatıldığına ilişkin çelişkili açıklamaları kargaşaya neden oldu. Ordu sözcülerinden biri "askerlerin Gazze'ye girdiğini" söyledi. Başka bir sözcüden ise konuya ilişkin yalanlama geldi. Yapılan son açıklamada ise "karadan roket ve topçu atışı" başlatıldığı ancak birliklerin Gazze'ye girmediği ifade edildi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye başlattığı yoğun saldırılara karşı direniş başladı. Özellikle Batı Şeria'da binlerce Filistinli protesto gösterileri düzenledi. İşgalci İsrail Gazze'de insalığını katlediyor. Hedefte siviller ve onların tek sığınakları olan evleri var. Canlı yayında insanlık suçu işleniyor.

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