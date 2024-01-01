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Gazze yeni yıla İsrail saldırısıyla girdi! İsrail Gazze'yi gece saatlerinde aralıksız olarak bombaladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 11:48
Güncelleme:01.01.2024 11:49
Dünya 2023'e coşkuyla veda ederken, Gazze'de ise yıkım ve gözyaşı vardı. İsrail ordusu yine Gazze Şeridi'nin neredeyse her bir noktasına bomba yağdırdı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs’ten aktardı.
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