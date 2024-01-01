Gazze yeni yıla İsrail saldırısıyla girdi! İsrail Gazze'yi gece saatlerinde aralıksız olarak bombaladı

Dünya 2023'e coşkuyla veda ederken, Gazze'de ise yıkım ve gözyaşı vardı. İsrail ordusu yine Gazze Şeridi'nin neredeyse her bir noktasına bomba yağdırdı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs’ten aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN