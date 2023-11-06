Gazze sokaklarında şiddetli çatışma! İsrail ordusu ve Hamas arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Katil İsrail’in askerleri Gazze içerisindeki ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede Hamas güçleri ile İsrail arasında sert çatışmalar yaşanıyor. İsrail’in propaganda amaçlı paylaştığı görüntülerde Kassam Tugayları’nın direnişlerine yer verilmezken tarım arazileri ve terk edilen boş binalar dikkat çekiyor. Uzmanlar İsrail’in karadan ilerleyemediğini ve ordundan kaçışların başlandığını belirtiyor.

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