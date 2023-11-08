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Gazze sokaklarında çatışma ne boyutta?

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 22:20
Katil İsrail’in saldırılarının 33. Gününde Gazze’de neler yaşanıyor? Terör devleti İsrail Gazze’den çıkabilecek mi? Sokak ve tünel savaşları katil İsrail'e neler kaybettirecek? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu aktardı.
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