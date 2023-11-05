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Gazze sınırında tank hareketliliği

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 15:00
Katil İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma devam ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgedeki son durumu aktardı.
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