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Gazze sınırında neler yaşanıyor? A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 12:02
İsrail - Hamas çatışmaları 10. günde de sürüyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden son gelişmeleri anbean aktarıyor. Ata Gündüz Kurşun Gazze sınırından son durumu aktardı.
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