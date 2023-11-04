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Gazze sınırında hareketli anlar! A Haber yayınında bölgeye roket düştü

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 21:44
Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmazken binlerce sivili öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te terör estiriyor. Gazze sınırında gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı. Gazze sınırında hareketli anlar yaşandı ve A Haber yayınında bölgeye roket düştü.
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A Haber yayınında bölgeye roket düştü
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