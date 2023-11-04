Gazze sınırında hareketli anlar! A Haber yayınında bölgeye roket düştü

Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmazken binlerce sivili öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te terör estiriyor. Gazze sınırında gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı. Gazze sınırında hareketli anlar yaşandı ve A Haber yayınında bölgeye roket düştü.

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