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Gazze sınırında askeri hareketlilik

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 16:30
A Haber ekibi çatışma bölgesinde haber nöbetini sürdürüyor. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
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