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Gazze sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 16:45
11 gündür süren saldırılarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Sderot’tan son durumu aktardı.
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