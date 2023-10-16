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Gazze sınırına askeri sevkiyat! Ölüm konvoyunu A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 15:19
İsrail Hamas arasındaki savaş 10. gününde devam ediyor. İsrail’in Gazze’yi haritanda silmek için havadan-karadan-denizden saldırılarına devam ediyor. Bölgeden ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı. Kara harekatı için İsrail hazırlıklarını yapıyor. Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor. Ölüm konvoyunu A Haber ekranlara getirdi. Savaşın sıcak bölgesinden gelişmeleri ekiplerimizden Ata Gündüz Kurşun ve Taha Hazar aktardı.
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Ölüm konvoyunu A Haber görüntüledi
Ölüm konvoyunu A Haber görüntüledi
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