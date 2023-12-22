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Gazze oylaması 4. kez ertelendi! ABD’nin itirazları nedeniyle 18 üyeli konsey felç oldu

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Giriş: 22.12.2023 08:52
BM Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'de 'acil ateşkes' talep eden karar taslağını oylayacağı oturum, 4. kez ertelendi. Taslakta 'ateşkes' çağrısı yapılmasını kabul etmeyen ABD'nin itirazları nedeniyle, 15 üyeli konsey felç olmuş durumda. Karar taslağına ilişkin oylamanın ise pürüzlerin giderilmesi halinde bugün yapılması bekleniyor.
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