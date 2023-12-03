03 Aralık 2023, Pazar
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Gazze ölüme mahkum ediliyor! Sivillerin olduğu bina hedef alındı: Çok sayıda ölü var
İşgalci İsrail Terör Örgütü geçici ateşkesten sonra katliama devam ediyor. Gazze su sağlayan son şebekede vuruldu. Gazze’de yaşayan insanların bölgeyi terk etmesi için alt yapı yok ediliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Mert Hacıalioğlu, “Yoğun şekilde bombardıman devam ediyor. Gazze’nin kuzeyden giriş kapısı olarak değerlendirilen Cibaliye’deki mahalle yoğun şekilde hedef alınıyor. Son olarak bir bina hedef alındı ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Dün de yine o bölge hedef alınmış ve 100’ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti. Orada yerlerinde edilmiş insanlar bulunuyordu ve içlerinde 50’den fazla çocuk can verdi.” dedi.