Gazze müzakerelerinde ne yaşanacak? A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 11:54
Prensipte uzlaşı sahaya nasıl yansır? Trump hangi adımları atacak, planın detayları ne? Gazze'de barış artık yakın mı? ANKASAM Danışmanı Dr. Kadir Ertaç Çelik, A Haber'de değerlendirdi.
