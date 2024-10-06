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Gazze katliamının 1. yılında Türkiye ayakta

Gazze katliamının 1. yılında Türkiye ayakta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 13:30
Ankara'da Gazze katliamının 1. yılında yürüyüş düzenlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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