Gazze için Sumud umudu! Küresel vicdan kıyıları varmak üzere

40 ülkeden 500'den fazla aktivisti taşıyan 50 gemiden oluşan Küresel Sumud filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. 18 yıldır süren İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen filo, İsrail soykırımı ve açlık politikasının devam ettiği Gazze'ye tıbbi ve insani yardım malzemeleri taşıyor. Öte yandan Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı hakkında Hamas ve Türkiye ile salı günü toplantı yapılacağını belirtti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrioğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN