Gazze için ateşkes müzakareleri

İsrail Batı Şeria'da bir araca saldırı düzenledi, 2 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan da ateşkes ve rehine takası görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Gözler Kahire'de yapılacak görüşmelerde. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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