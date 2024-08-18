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Gazze için ateşkes müzakareleri

Gazze için ateşkes müzakareleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 13:33
İsrail Batı Şeria'da bir araca saldırı düzenledi, 2 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan da ateşkes ve rehine takası görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Gözler Kahire'de yapılacak görüşmelerde. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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