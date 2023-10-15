15 Ekim 2023, Pazar
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Gazze her taraftan kuşatma altında! Gazze 9 gündür bombalanıyor
ABD, İngiltere ve İsrail’in hedefi ne? Ateş neden körükleniyor? İsrail neden savaş suçu işliyor? Gazzeli Aktivist Enver Attallah, Gazze’den son durumu A Haber'de aktardı. Attalah "Gazze’de durum insanlık dışı, binlerce kişi enkaz altında ve ulaşılamıyor. Gazze halkının dörtte biri evsiz kalmıştır." dedi. Askeri Stratejist İbrahim Keleş, "İsrail orda batağa saplandı. Çıksa çıkamıyor içeri girse giremiyor. Her geçen gün İsrail’in aleyhine işleyen bir süreç var. ABD bile artık İsrail’i uyarmaya başladı. En büyük destekçileri olan ABD bile İsrail’e artık daha ileri gitmeyin diyor." ifadelerini kullandı. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ise "Gazze olayı kanayan bir yara" dedi.