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Gazze günlerdir bombardıman altında! Gazze’de ekmek fırınını bombaladı

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Giriş: 19.10.2023 08:56
İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sürüyor. Özellikle sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kaybı da günden güne artıyor. Son olarak İsrail güçleri, Gazze'de bir camiyi, okulu ve fırını bombaladı. Roketler 8 bin sivilin bulunduğu bir hastanenin yakınına da düştü.
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