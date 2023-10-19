Gazze günlerdir bombardıman altında! Gazze’de ekmek fırınını bombaladı

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sürüyor. Özellikle sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kaybı da günden güne artıyor. Son olarak İsrail güçleri, Gazze'de bir camiyi, okulu ve fırını bombaladı. Roketler 8 bin sivilin bulunduğu bir hastanenin yakınına da düştü.

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