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Gazze Batılı hükümetleri nasıl sarstı?

Gazze Batılı hükümetleri nasıl sarstı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 12:34
Çocuk katili İsrail’e destek veren liderler siyasette kaybediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.
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