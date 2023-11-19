19 Kasım 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazze Batı için “turnusol kağıdı” görevi gördü
Gazze, Batılı devletlerin hegemonyası altında olan insan hakları ve demokrasi kuruluşları için adeta bir turnusol kağıdı görevi gördü. Her defasında insan haklarını ve demokrasiyi savunduğunu öne sürerek algı oluşturan Batılı devletler ve ABD, maalesef Filistin'deki insanlık dramında sınıfta kaldı. Filistin'de yaşananlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" lafını bir kez daha akıllara getirdi.