Gazze Batı için “turnusol kağıdı” görevi gördü

Gazze, Batılı devletlerin hegemonyası altında olan insan hakları ve demokrasi kuruluşları için adeta bir turnusol kağıdı görevi gördü. Her defasında insan haklarını ve demokrasiyi savunduğunu öne sürerek algı oluşturan Batılı devletler ve ABD, maalesef Filistin'deki insanlık dramında sınıfta kaldı. Filistin'de yaşananlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" lafını bir kez daha akıllara getirdi.

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