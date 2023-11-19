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Gazze Batı için “turnusol kağıdı” görevi gördü

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Giriş: 19.11.2023 09:07
Gazze, Batılı devletlerin hegemonyası altında olan insan hakları ve demokrasi kuruluşları için adeta bir turnusol kağıdı görevi gördü. Her defasında insan haklarını ve demokrasiyi savunduğunu öne sürerek algı oluşturan Batılı devletler ve ABD, maalesef Filistin'deki insanlık dramında sınıfta kaldı. Filistin'de yaşananlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" lafını bir kez daha akıllara getirdi.
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Gazze Batı için “turnusol kağıdı” görevi gördü
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