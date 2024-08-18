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Gazze ateşkesi misillemeyi engeller mi?

Gazze ateşkesi misillemeyi engeller mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 14:29
İran - İsrail arasındaki gerilim savaşa dönecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Peki bölgede son gelişmeler neler? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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