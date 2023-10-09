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Gazze ağır bombardıman altında! İsrailli gazetecinin babasından çarpıcı açıklama

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 23:03
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak noktadan son gelişmeleri canlı yayında aktarmaya devam ediyor. Kavasoğlu, İsrailli gazetecinin babasıyla konuşmasını anlattı.
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