Gazze 6 gündür vuruluyor! Savaş Orta Doğu'da yayılıyor mu?

İsrail - Hamas çatışmasında 6. gün. İsrail Suriye'de Şam ve Halep'e de saldırı düzenledi. Savaş Orta Doğu'da yayılıyor mu? Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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