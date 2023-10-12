12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze 6 gündür vuruluyor! Savaş Orta Doğu'da yayılıyor mu?

Gazze 6 gündür vuruluyor! Savaş Orta Doğu'da yayılıyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2023 20:55
İsrail - Hamas çatışmasında 6. gün. İsrail Suriye'de Şam ve Halep'e de saldırı düzenledi. Savaş Orta Doğu'da yayılıyor mu? Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaş Orta Doğu’da yayılıyor mu?
Savaş Orta Doğu'da yayılıyor mu?
Fransa Filistin’e destek gösterilerini yasakladı
Fransa Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
İsrail’den tanklarla yeni katliam hazırlığı mı?
İsrail'den tanklarla yeni katliam hazırlığı mı?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD’nin savaş gemisi göndermesine tepki
ABD'nin savaş gemisi göndermesine tepki
İsrail sivil ve çocukları silahlandırıyor mu?
İsrail sivil ve çocukları silahlandırıyor mu?
Siviller ölüyor dünya izliyor!
Siviller ölüyor dünya izliyor!
Gazze açık bir mezarlık haline dönüşecek
"Gazze açık bir mezarlık haline dönüşecek"
Başkan Erdoğan’dan Filistin diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
İşte Hamas’ın baskın yaptığı polis merkezi
İşte Hamas’ın baskın yaptığı polis merkezi
Bebeklerin öldürülmesi normal mi?
"Bebeklerin öldürülmesi normal mi?"
Daha Fazla Video Göster